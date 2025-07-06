مدرب الزمالك السابق: شيكابالا لديه عقلية انتصارية.. والكل يتمنى تدريبه

وجه ميتشو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، رسالة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفارس الأبيض السابق؛ بعد إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وقال ميتشو في حواره مع برنامج ستاد المحور: "يشرفني ويسعدني إني في سنة 2019 كنت مدرب نادي الزمالك، وكان محمود عبد الرازق شيكابالا هو قائد الفريق".

وأضاف: "شيكابالا لعب دورا محوريا في الفوز بكأس مصر من غير ما الفريق يستقبل أي هدف، وساهم بشكل كبير في رجوع الفريق لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ثم بعدها وصل فيه للنهائي".

وأكمل: "كان شرفا ومتعة وامتيازا كبيرا إني اشتغلت معاه وفي نفس الوقت، هو شخص مميز جدًا، لديه عقلية انتصارية، ولمسة القائد، وكل الصفات اللي وأي مدرب يتمنى تدريبه".

واختتم حديثه قائلًا: "في الملعب، التمريرات القاتلة الخاصة بيه دائمًا كانت تصنع الفارق، بنتمنى له كل التوفيق في مستقبله وفي التحديات جاية".