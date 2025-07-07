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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير عن مصطفي محمد : ابن الزمالك الأصيل

مصطفي محمد
مصطفي محمد
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب مصطفي محمد نجم الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"مصطفى محمد رفضهم مرة واتنين وتلاته وأربعة، وعشرة ، ورغم كده لسه بيحاولوا معاه! 
لأنه ببساطة "ابن الزمالك"... وده أصيل ".

وكان قد كشف طارق يحيى نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، عن توقعه بشأن انتقال مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتشير أنباء إلى أن وسام أبوعلي لاعب الأهلي، يضغط من أجل الرحيل عن النادي، فيما يبحث النادي الأهلي عن بديل يعوض رحيل اللاعب الدولي الفلسطيني، وارتبط اسم مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق، بالنادي.

وقال يحيى خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “النهار”: “ممكن مصطفى محمد ينتقل للأهلي؟ والله ما استبعدش أي حاجة تحصل في الزمن ده”.

وتابع: “قعدنا نقول على زيزو (انتقاله للأهلي) مش رسمي، لحد ما بقى رسمي فهمي نظمي.. الفكرة بتعتمد على عقلية اللاعب والمقابل المادي والإغراءات والنادي اللي هينتقل ليه”.

مصطفي محمد الزمالك الدردير

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