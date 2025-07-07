استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 7 يوليو 2025

شهدت أسعار اللحوم الحمراء – سواء البلدية أو المستوردة – استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 ٠
أسعار اللحوم البلدية:
اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم
عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو
اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو
اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو
اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو
وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو
عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو
الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو
اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو
أسعار اللحوم المستوردة:
اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو
اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو
اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعاتالاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين٠