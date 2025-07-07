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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 7 يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 7 يوليو

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، وسط حالة من التوازن بين المعروض والطلب في السوق المحلية.


 

أسعار الحديد اليوم:


 

حديد عز: 39,800 جنيه للطن


 

حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن


 

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن


 

حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن


 

حديد العتال: 38,000 جنيه للطن


 

حديد العشري: 37,500 جنيه للطن


 

حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن


 

حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن


 

حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن


 

حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن


 


 

تتراوح أسعار الحديد للمستهلك ما بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.


 

أسعار الأسمنت اليوم:


 

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن


 

أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن


 

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن


 

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن


 

أسمنت المسلة: 3,300 جنيهًا للطن


 

أسمنت المخصوص: 3,400 جنيهًا للطن


 

أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن


 

أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن


 

أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن


 

أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن


 بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.


 

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء مدعومًا بتوافر المخزون وتراجع أسعار الشحن العالمية نسبيًا، إلى جانباستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما ساعد على استقرار تكلفة الإنتاج في المصانع المحلية.

الاستقرار للطن الأسمنت

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