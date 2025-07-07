اجتماع تنظيمى لهيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ .. صور

عقدت هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، بمقر الحزب الرئيسي بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية وانتخابات مجلس الشيوخ.

وشهد الاجتماع حضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، إلى جانب أعضاء هيئة مكتب أمانة محافظة كفر الشيخ.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية المهمة، أبرزها متابعة أداء الأمانات النوعية والمركزية، ومناقشة خطة العمل للفترة المقبلة، إلى جانب بحث آليات دعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأكد المهندس فوزي الرفاعي، خلال كلمته، أهمية الانضباط والعمل الجماعي خلال المرحلة المقبلة، مُشددًا على ضرورة التفاعل المستمر مع المواطنين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة حزب مستقبل وطن الرامية إلى تعزيز الأداء الحزبي الفعال، والارتقاء بدور الأمانات النوعية في خدمة المواطنين والمشاركة في صنع القرار.