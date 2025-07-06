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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس حزب النور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الشيوخ بكفر الشيخ

السيد خليفة نائب رئيس حزب النور
السيد خليفة نائب رئيس حزب النور
محمود زيدان

تقدم مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 عن الدائرة الفردية بمحافظة كفر الشيخ.

وقد اختار «خليفة» رمز (الفانوس) لخوض الانتخابات، ولكن لن يتم اعتماده قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشغل «خليفة» منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب 2012 عن حزب النور، ويشغل منصب نائب رئيس الحزب منذ 2011 حتى الآن.

كما حصل على ليسانس آداب وتربية قسم اللغة العربية، وعمل مدرسًا بجامعة الإمام بالسعودية من 1990 حتى 1996، ويعمل حاليًا رجل أعمال – صاحب ومدير شركة للتوكيلات التجارية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، أمس السبت وحتى يوم 10 يوليو الجاري، والتي من المقرر أن ينطلق التصويت عليها في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025 وفي الداخل يومي 4 و5 من نفس الشهر.

كفر الشيخ حزب النور مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ أخبار كفر الشيخ

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