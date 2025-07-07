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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات

وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات والحلول الرقمية التابعة للوزارة
وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة TUYA Technology لنظم المعلومات والحلول الرقمية التابعة للوزارة
كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تطوير منظومات الإنتاج الحربي وتعزيز قدراتها، مشيراً إلى أهمية تطبيق نظم المعلومات الحديثة والحلول الرقمية لدعم التحول الرقمي داخل الوزارة والشركات التابعة، لتحقيق النتائج المطلوبة بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة كأداة لحل المشكلات بدلا من الوسائل التقليدية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لشركة TUYA Technology ( الإنتاج الحربي لنظم المعلومات سابقا)، المتخصصة فى نظم المعلومات والتحول الرقمي وتحليل وتصميم أنظمة المعلومات وتطوير الأعمال ودعم وصيانة أنظمة المعلومات لدى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وجمع البيانات وتخزينها، حيث اطلع الوزير على سير العمل وأحدث المعامل ووحدات البرمجة والتقنيات  الحديثة المستخدمة داخل الشركة .

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، الجولة بتفقد الأقسام المختلفة للشركة ومنها القسم الخاص بالمنظومات و الذي يضم منظومة التموين، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، الحجر الزراعي، الحيازة الزراعية و كارت الفلاح، ربط شبكات وزارة القوى العاملة، ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، كما تفقد القسم الخاص بالشبكات و نظم المعلومات والأمن السيبراني.

الأمن السيبراني وحماية البيانات

وخلال الجولة استمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما استعرضه الدكتور مهندس ياسر أبو مندور رئيس شركة TUYA Technology لنظم المعلومات والحلول الرقمية، بشأن ما توصلت إليه الشركة من تطور في مجال الأمن السيبراني ونظم الشبكات والحلول الرقمية المتطورة التي تم إدخالها على الشركة والتي ساعدت على التصدي للعديد من الهجمات على شبكات الإنتاج الحربي، حيث يتم التصدي إلى آلاف الهجمات يومياً، كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتطوير الشبكات والتوسع في تنفيذ المشروعات و إدخال أحدث البرامج الإلكترونية لمواكبة التطور العالمي في مجال التكنولوجيا، موجها بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه عملية التطوير و توفير المناخ المناسب حتى تحقق الشركة مخططها، مشدداً على أهمية توفير الدورات التدريبية للعاملين في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات .

 الجدير بالذكر أن شركة TUYA Technology (الإنتاج الحربي لنظم المعلومات سابقاً)، و التي تمثل أهم قلاع صناعة البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات في مصر، قامت بتوقيع  العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الوزارات ،من ضمنها بروتوكول مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد (1800) أتوبيس من أسطول الهيئة، بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التموين لإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة في مجال التحول الرقمي أبرزها مكينة منظومة بطاقات التموين، التأمين الصحي الشامل ، الحجر الزراعي، الحيازة الزراعية و إصدار كارت الفلاح، ربط شبكات وزارة القوى العاملة، ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

الإنتاج الحربي وزير الإنتاج الحربي جولة مفاجئة شركة TUYA Technology الحلول الرقمية نظم المعلومات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى التحول الرقمي

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