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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القصبي: تعديلات قانون التعليم منحت الطالب العديد من البدائل حتى يختار المناسب له من العلوم

النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب عبدالهادي القصبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في الحقيقة لا بد أن نسجل خالص الشكر  لرئيس مجلس النواب ، على ضبط الإيقاع التشريعي والدستوري داخل البرلمان، ومتابعة لجان المجلس متابعة دقيقة لساعات متأخرة من الليل، وإصدار توجيهات بالحوار المجتمعي كلما تطلبت الحاجة وفتح باب المجلس على مصرعيه لجميع الآراء. 

وخلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن تعديلات قانون التعليم الجديد، شدد القصبي على أن المشروع أكد مجانية التعليم، ووضع حدود قصوى للرسوم حال دخول الطالب العديد من الامتحانات.  

واستكمل القصبي: مصر خاضت العديد من التجارب في مجال التعليم، والتعليم من أعظم الاستثمار من أجل تنمية البلاد، والرهان على تحسين العملية التعليمية حتى نستطيع النهوض بالبلد نهضة حقيقية. 

وقال القصبي: إن تعديلات القانون منحت الطالب العديد من المسارات والبدائل حتى يختار المناسب له من العلوم وتأهيله لمواجهة احتياجات السوق المحلي أو العالمي، وهذا المشروع يعد طفرة في التعليم ولابد أن يحظى برعاية في التنفيذ، ويساهم في تخفيف الضغوط النفسية والمادية على الأسر المصرية.

وأعلن القصبي موافقته على تعديلات القانون داعيًا زملائه النواب بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية.

النائب عبدالهادي القصبي رئيس مجلس النواب البرلمان الحوار المجتمعي

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