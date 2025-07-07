عبد اللطيف: تعديلات قانون التعليم تتفق مع مقترحات اللجنة البرلمانية

أشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتعديلات لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بالمجلس على مشروع القانون ، تتفق مع تعديلات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٧ يوليو ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، واثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.