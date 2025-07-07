كجوك: نتطلع إلى دور أكبر لـ «البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون.. نواب: نقلة نوعية لمساندة الاقتصادات الناشئة..ونواة مهمة في تغيير السياسة الدولية

وزير المالية : أهمية دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا

برلماني: بصمة البريكس في إدارة الديون ستلعب دوراً مهماً في دعم الدول النامية

برلمانية: سياسات الانضباط المالى جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمجموعة «البريكس» فى إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية خاصة للدول متوسطة الدخل، موضحًا أنه يمكن أن تلعب دول «البريكس» دورًا مؤثرًا مع باقى الأطراف لدفع مبادرات مبادلة الديون باستثمارات وغيرها من الأدوات المبتكرة لدفع جهود التنمية.

قال كجوك، في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول «البريكس»، أهمية دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا من أجل نمو أكثر شمولاً واستدامة.

في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تطلع مصر في مجموعة البريكس لإيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون، مؤكدا أنه سيلعب دوراً مهماً في دعم الدول النامية .

و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن مشاركة البريكس في إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولى وجعله أكثر إنصافا لاحتياجات الدول النامية، من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية.



في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع ودول مجموعة «البريكس»، وذلك بهدف الوصول إلى نهج متطور واستثنائي يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع مظلة الشمول المالى.

و أشارت «الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن

أن سياسات الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة التحديات، مشددة على ضرورة أن تعمل الدولة لأجل تهيئة بيئة استثمارية ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال .