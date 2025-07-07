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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسين مرعي يوقع عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 سنوات

ياسين مرعي
ياسين مرعي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن ياسين مرعي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"خاص.. ياسين مرعي وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 سنوات وسيحصل على راتب الفئة الثالثة والذي يصل إلى 7 ملايين جنيه سنويًا بخلاف المكافآت".

وكان قد كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تفاصيل ضم الأهلي لمهاجم فاركو ياسين مرعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :الكابتن محمود الخطيب يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رئيس نادي فاركو لضم مدافع الفريق ياسين مرعي بمقابل 40 مليون جنيه، واللاعب يظهر في تدريبات الفريق بداية الأسبوع المقبل.

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع نادي فاركو، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطط الإدارة الفنية لبناء قائمة قوية للموسم الجديد.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي حصل على توقيع اللاعب بشكل رسمي لمدة 5 مواسم قادمة، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي نادي فاركو، في صفقة شهدت مرونة كبيرة من الطرفين، خصوصًا بعد سلسلة من المفاوضات التي بدأت منذ فترة، وتحديدًا قبل انطلاق الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد المصدر أن الصفقة كانت قد دخلت مراحلها الأخيرة منذ فترة، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، لكن الإعلان الرسمي تأجل حتى الانتهاء من بعض الرتوش الإدارية والتجارية بين الناديين، موضحًا أن التوقيع تم بالفعل، وأن اللاعب سينضم لتدريبات الأهلي عقب انتهاء الإجازة الحالية للفريق.

وكان الأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 18 يومًا بعد نهاية مشوارهم في كأس العالم للأندية، على أن يستأنف الفريق تدريباته خلال أسبوع، استعدادًا للسفر إلى تونس للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا للموسم الجديد.

ياسين مرعي الاهلي الزمالك

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