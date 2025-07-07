تشكيل لجنة لوضع الحلول العاجلة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأسوان

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لوضع آليات محددة وحلول عاجلة وسريعة لمواجهة هذه الظاهرة بكافة أنحاء المحافظة بما يساهم فى تخفيف أى معاناة تؤرق المواطن الأسوانى بهذا الشأن .

ويأتى ذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة للحد من ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة للحفاظ على سلامة المواطنين .

ووجه المحافظ إلى الإعداد والتجهيز لإطلاق مبادرة يتكاتف بها الجميع وترتكز على تنفيذ التطعيم والتعقيم للكلاب الضالة ، مع تكثيف جهود التوعية والإرشاد بمراكز الشباب والمدارس وكافة الأماكن التى تشهد تواجد للمواطنين بها وعبر وسائل الإعلام المختلفة ، ويتكامل مع ذلك تقديم أوجه الدعم الكامل المادى واللوجستى من المحافظة لتوفير مقومات النجاح للمبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة بالشكل المطلوب .

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره مسئولى الجهات المختصة ، وبمشاركة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد .

جهود متنوعة

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الحصر الفعلى لأكثر الأماكن التى تشهد تجمعات للكلاب بالقرى والمدن ، على أن يتم بالتوازى التنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة لإيفاد كاتشر لتنفيذ أعمال التعقيم والتطعيم بأسلوب وطريقة علمية ، مع تدريب فريق من المتطوعين بالتنسيق بين مديريات الطب البيطرى والشباب والرياضة ونقابة الأطباء البيطريين .

علاوة على القيام بتوفير وتخصيص أماكن إعاشة لهذه الكلاب أثناء تنفيذ التعقيم والتطعيم بعيداً عن المناطق السكنية ، ويأتى ذلك متواكباً مع تطبيق محاور إستراتيجية ورؤية مصر 2030 تطبيقاً للائحة التنفيذية لقانون 29 لسنة 2023 والصادرة من مجلس الوزراء لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .

وشدد على مواصلة قيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، وتقوم بالتوازى إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بإعداد بيان شامل يتضمن أماكن تواجد الكلاب الضالة ، والحالات التى تعرضت للعقر ، والفئة العمرية لها حتى يتسنى توفير الأمصال والرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لها .