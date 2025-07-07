قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التهجير القسري.. الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين ويجرف أراضيهم بالقدس
مد فترة تقديم رياض الأطفال 2026 بالمدارس الرسمية واللغات حتى 15 يوليو
حريق سنترال رمسيس .. الحماية المدنية تنقذ 5 موظفين عالقين في مكاتبهم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
هيئة الدواء: تسجيل 17مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية.. والوادي الجديد في الصدارة
الدفع بسيارات السلالم الهيدروليكية للسيطرة على حريق سنترال رمسيس| صور
النائب محمد أبو العينين يدعم تعديلات قانون الرياضة ويطالب بحوافز لاكتشاف المواهب
8 سيارات إطفاء وخزاني مياه للسيطرة على حريق سنترال رمسيس| صور
فيفا يعلن قائمة حكام مواجهتي نصف نهائي مونديال الأندية 2025
بسبب الأدخنة .. الأمن يخلي موظفي مبنى سنترال رمسيس
تصاعد الأدخنة.. حريق مبنى سنترال رمسيس في القاهرة
الأدخنة تتصاعد من كل مكان| شاهد.. حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: مصر تنظر إلى الصومال كجزء من أمنها القومي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عادل نصار

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، تفاصيل العلاقات المصرية الإثيوبية، مشيرا إلى أن مصر تنظر إلى أمن الصومال كجزء من أمنها القومي، والقرن الإفريقي كامتداد استراتيجي مباشر لها.

وفي مداخلة ضمن برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن العلاقات بين مصر والصومال تعود إلى جذور حضارية وتاريخية عميقة، تعززت على مرّ العقود بروابط ثقافية ودينية وسياسية، مشيرًا إلى أن القاهرة تدعم جهود مقديشو في استعادة الأمن ومكافحة الإرهاب.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الملف الأمني يمثل محورًا رئيسيًا في العلاقات الثنائية، خاصة مع ما شهده الصومال من انهيار مؤسسات الدولة بعد سقوط نظام محمد سياد بري، وما تبعه من فوضى أمنية وانفصال بعض الأقاليم، مثل «صوماليلاند» و«بونتلاند»، وسط تنامي نفوذ حركة «الشباب» الإرهابية.

وأشار إلى أن هذه التنظيمات المتطرفة «تنفذ أجندات تخدم قوى معادية للصومال، تمامًا كغيرها من الجماعات المسلحة في المنطقة»، مما تسبب في شلل اقتصادي وتراجع في السياحة والاستثمار، وأثّر سلبًا على الأمن القومي للبلاد.

وأكد أن وجود قوة إفريقية تدخّلت عام 2007 لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب، لكن بعض الدول المشاركة كانت تسعى إلى إطالة أمد الأزمة لتحقيق أهداف توسعية خاصة بها.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة في أغسطس الماضي شكّلت نقطة تحوّل، حيث جرى توقيع بروتوكولات تعاون أمني وعسكري واقتصادي، لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة.

وختم الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، بأن مصر تواصل التنسيق مع الحكومة الصومالية لدعم جهودها في فرض الأمن والاستقرار، ومواجهة أي تهديدات تمس وحدة أراضيها أو تهدف إلى زعزعة استقرارها من خلال التنظيمات الإرهابية أو التدخلات الخارجية.

عماد الدين حسين لعلاقات المصرية الإثيوبية الصومال أمن الصومال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

الزمالك

مفاجأة في عقد عبدالله السعيد مع الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الهيئة العامة لقصور الثقافة

هيئة قصور الثقافة تنظم فعاليات توعوية وفنية بحدائق أكتوبر والمحروسة .. غدا

منى الشاذلي - مها الصغير - الفنان الفرنسي سيتي

بعد حلقة مها الصغير.. الفنان الفرنسي يرد على اعتذار منى الشاذلي

هدى المفتي

بالزي الصيني.. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

تنقص الوزن والسكر .. اكتشف فوائد حبوب شهيرة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

بعد بكاء إدوارد .. احترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد