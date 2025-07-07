رسمياً.. فاركو يودع ياسين مرعي تمهيداً لانتقاله إلى الأهلي لمدة 5 مواسم

أعلن نادي فاركو رحيل مدافعه الشاب ياسين مرعي، في خطوة تُمهّد لانضمامه إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وجاء تأكيد فاركو عبر بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تضمن صورة للاعب وتعليقًا جاء فيه:

"شكرًا ياسين مرعي.. بالتوفيق في المرحلة المقبلة."

مرعي يوقع للأهلي.. والإعلان الرسمي وشيك

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد وقع ياسين مرعي على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة، في صفقة حسمها المارد الأحمر بعد مفاوضات انطلقت قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمت الصفقة بهدوء بعيدًا عن الأضواء، حيث حرصت إدارة الأهلي على إنهاء الإجراءات سريعًا لتعزيز الخط الخلفي للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

مدافع واعد لتعزيز خط الدفاع الأحمر

يُعد ياسين مرعي من أبرز مدافعي الجيل الصاعد في الكرة المصرية، وقدم أداءً لافتًا مع فاركو في المواسم الماضية، ما جعله هدفًا لعدة أندية قبل أن يحسم الأهلي الصفقة لصالحه.

الإعلان الرسمي خلال ساعات؟

ورغم أن النادي الأهلي لم يُعلن عن الصفقة حتى الآن، إلا أن كل المؤشرات تؤكد اقتراب صدور بيان رسمي خلال الساعات المقبلة، يُنهي الجدل ويعلن انضمام ياسين مرعي رسميًا إلى كتيبة مارسيل كولر.