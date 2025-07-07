تطورات حريق سنترال رمسيس.. قطع الكهرباء والغاز والدفع بأوناش لإنقاذ المحتجزين | فيديو

كشف عاصم الشندويلي مراسل صدى البلد من موقع حادث حريق سنترال رمسيس، آخر تطورات حريق سنترال رمسيس، مؤكدًا أن محافظة القاهرة تدفع بالأوناش لإنقاذ المواطنين المحتجزين داخل مبنى سنترال رمسيس.

وقال عاصم الشندويلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن ألسنة اللهب امتدت لطوابق جديدة في مبنى سنترال رمسيس، منها الطابق الرابع والخامس من مبنى السنترال.

وتابع: الإسعاف تعاملت مع بعض الحالات التي تعرضت لاختناقات داخل مبنى سنترال رمسيس، كما أن الجهات المعنية تقوم بتوزيع الكمامات على المواطنين المارة لحماية من دخان حريق سنترال رمسيس.

وأشار عصام الشندويلي إلى أنه تم قطع الكهرباء والغاز في المنطقة بالكامل للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده لمبانٍ أخرى.

وأردف الشندويلي: لا يوجد بيان رسمي حتى الآن عن السبب الرئيسي لاندلاع الحريق في سنترال رمسيس، كما أن كافة الجهات المعنية تحركت على الفور فور نشوب الحريق.

ولفت عصام الشندويلي إلى أن هناك عشرات السيارات من الإطفاء تطوق المبني للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى توافد كبير لسيارات الإسعاف لمكان حريق مبنى سنترال رمسيس.

أوضح مراسل قناة صدى البلد، أن هناك عدد من الإصابات بين الاختناقات وبعض الحروق جراء الحريق، كما أن هناك تكدس مروري في نزلة الإسعاف، والتوجه لنزلات مرورية أخرى، لإفصاح الطريق لرجال الإسعاف والمطافي.