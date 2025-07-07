أحمد موسى يعرض لقطات حصرية من حريق سنترال رمسيس ويكشف حجم التأثير على الاتصالات

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، لقطات حصرية لحريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن المبنى يُعد من المنشآت الأثرية المهمة التي تقدم خدماتها لملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح موسى أن الحريق استغرق أكثر من ساعتين للسيطرة عليه، ما تسبب في تأثر جزئي بخدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق.

وأشار إلى أن الحادث حال دون انطلاق عدد من البرامج التلفزيونية عبر الهواء المباشر اليوم، نتيجة لتداعيات الحريق.

وتساءل موسى في ختام حديثه: “هل هناك بديل حقيقي لسنترال رمسيس في تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت؟”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن احتمال وقوع حرائق وارد في أي مبنى، وفي أي وقت.