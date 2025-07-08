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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة بالموجة الـ26 بمركزى أسوان ودراو

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مسئولي المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتي تستمر حتى 25 يوليو الجارى .

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة لإسترداد الأراضى المتعدى عليها وفرض سيادة القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه ، فضلاً عن إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين وذلك فى ظل المتابعة المتواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 10 حالات للتعدى على أراضى الدولة بمساحة 2450 م2 بأنحاء المدينة ، ومن بينهم 3 حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للتعدى على أراضى زراعية ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية فى المهد لمبانى مخالفة بطريق الخزان بدون ترخيص ، وتم التحفظ على مواد البناء ، وإتخاذ اللازم حيال المخالف .

هذا فيما تواصل الوحدات المحلية سلسلة الجهود الهادفة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لغلق وتشميع المحال والمقاهى والكافيهات المخالفة وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بهدف الوصول للمواجهة الحازمة للأوكار غير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية.

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