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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. إعلان تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل.. ومتابعة للمنظومة بمستشفى المسلة وخطوط بديلة للطوارئ

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاتنين الموافق: 7/7/2025 احداث متنوعة. 

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤتمراً صحفياً للحديث عن تفاصيل المنظومة الجديدة وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030 ، وخطتها الطموحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين ، وفى ضوء التشغيل الرسمى للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بداية من يوليو الجارى .

https://www.elbalad.news/6626984

جهود محافظة اسوان 

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بزيارة ميدانية لمشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى لمتابعة الأعمال الجارية ، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 55 ٪ بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتوفير كافة المقومات وتسخير الإمكانيات لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمى لها .

وخلال الجولة التفقدية برفقه قيادات المحافظة والهيئة شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز والتنفيذ ، حتى يتسنى تحقيق الإستفادة المثلى من هذا المشروع ، والذى سيساهم فى توفير الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة العالية لمواطنى المحافظة .

https://www.elbalad.news/6626989

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل مستشفى المسلة التخصصى .

حيث أستفسر المحافظ ورئيس الهيئة من المواطنين المترددين على المستشفى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، ووجه محافظ أسوان إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أنه مدرج بالمنظومة الجديدة التى تم تطبيقها داخل 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى ، و91 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

https://www.elbalad.news/6626998

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لوضع آليات محددة وحلول عاجلة وسريعة لمواجهة هذه الظاهرة بكافة أنحاء المحافظة بما يساهم فى تخفيف أى معاناة تؤرق المواطن الأسوانى بهذا الشأن .

ويأتى ذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة للحد من ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة للحفاظ على سلامة المواطنين .

ووجه المحافظ إلى الإعداد والتجهيز لإطلاق مبادرة يتكاتف بها الجميع وترتكز على تنفيذ التطعيم والتعقيم للكلاب الضالة ، مع تكثيف جهود التوعية والإرشاد بمراكز الشباب والمدارس وكافة الأماكن التى تشهد تواجد للمواطنين بها وعبر وسائل الإعلام المختلفة ، ويتكامل مع ذلك تقديم أوجه الدعم الكامل المادى واللوجستى من المحافظة لتوفير مقومات النجاح للمبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة بالشكل المطلوب .

https://www.elbalad.news/6627132

قام مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ بأسوان بالتواصل مع الجهات المعنية ، والتى أكدت إمكانية التواصل بأرقام ( 123 للأسعاف ) و ( 123 النجدة ) ، ( 180 للحماية المدنية ) من أى تليفون أرضى. 

ويأتى هذا الإجراء نتيجة لتعطل الخطوط الساخنة لإستدعاء سيارات الإسعاف والمطافى بسبب إندلاع حريق بمبنى سنترال رمسيس ، وبناءا على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/6627532

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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