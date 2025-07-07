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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على تفاصيل التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان.. شاهد

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
محمد عبد الفتاح

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤتمراً صحفياً للحديث عن تفاصيل المنظومة الجديدة وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية  2030 ، وخطتها الطموحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين ، وفى ضوء التشغيل الرسمى للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان بداية من يوليو الجارى .

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره باسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الهدية المتمثلة فى المنظومة الجديدة التى تعتبر بمثابة أبرز الإنجازات الكبرى وغير المسبوقة التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة من خلال إدراج أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى شهدت الإرتقاء بالصروح الطبية بإستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه ، والتنسيق لإدراج مستشفيات جديدة للمنظومة مثل مستشفى أسوان العسكرى فى ظل متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد المحافظ على أنه يتم الوقوف الميدانى على أسلوب وآلية تشغيل المنظومة الجديدة، ويتم التدخل الفورى مع المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولاً بأول ، وتقديم كامل الدعم لتحقيق كافة مقومات النجاح ، وسوف يلمس المواطن الأسوانى تقدم ملحوظ فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية  بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية، وخاصة فى ظل الجهود المبذولة من الـ 3 هيئات المسئولة عن تطبيق المنظومة وهى الرعاية الصحية ، والإعتماد والرقابة الصحية ، والتأمين الشامل .

التأمين الصحى الشامل

فيما أوضح الدكتور أحمد السبكى بأن ما تحقق من جاهزية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة أسوان يعكس حجم الإستعداد الكبير لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أنه تم تشغيل 8 مستشفيات، وجار التجهيز للتشغيل التجريبى لمستشفى السباعية، وهو الذى يتوازى مع قرب تشغيل مستشفى نصر النوبة المركزى خلال شهرين ، إلى جانب 91 مركزاً ووحدة لطب الأسرة ، وأضاف رئيس الهيئة بأن المستهدف الوصول إلى 112 منشأة صحية 11 مستشفى و 112 مركز ووحدة طب أسرة ، مع إستكمال مراحل التشغيل ، وهذه المنشآت يتم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الفنية الدولية لضمان تقديم 22 خدمة صحية ، ونستمر فى إستحداث خدمات أخرى ، والتطوير فى البنية التحتية حيث تقدم الوحدات الصحية تقديم 70 % أو 80 % من الخدمات للمواطنين ، ويتم الإحالة للحالات الطارئة للمستشفيات.

وأوضح بأنه تم بالتوازى الإهتمام بالقوى البشرية ، ويتم الحوكمة الداخلية لرفع مستوى الأداء والكفاءة حيث تم الإنتقال السلسل لكافة الوظائف لبناء منظومة صحية تأمينية ، مع توفير الأدوية والعلاج ، ويتم تدريجياً فى بما يجسد إرادة الدولة لحصول المواطن على أفضل رعاية صحية دون أعباء مالية، ويضع صحة الإنسان فى قلب التنمية ، وخاصة فى محافظات الصعيد .

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