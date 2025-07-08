الخارجية القطرية: نأمل في الانتقال لمرحلة نقاش مقترحنا بعد الاتفاق على المبادئ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن "الخارجية القطرية"، قالت إنها قدمت إطارا ومبادئ أولية وبعد الاتفاق عليها نأمل أن ننتقل إلى مرحلة نقاش المقترح.

وأوضحت الخارجية القطرية، تعليقا على مفاوضات الدوحة بين الكيان المحتل وحركة حماس، أن المفاوضات بشأن غزة مستمرة حتى تحقيق نتائج إيجابية.

وأكدت أن العملية تحتاج وقتا، ولا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج، منوهة بأن العملية التفاوضية بحاجة لهدوء، والتسريبات تؤدي لسيل إعلامي قد يؤثر على سيرها.

في سياق متصل استشهد عدد من الأسرى المحررين الذين أُبعدوا إلى قطاع غزة، جراء غارات الاحتلال الوحشية.

وأكدت مصادر بمستشفيات غزة، على استشهاد 6 أسرى محررين بينهم 5 من مبعدي صفقة وفاء الأحرار بقصف إسرائيلي وسط وجنوبي القطاع.