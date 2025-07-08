الخارجية القطرية: المفاوضات بشأن غزة مستمرة حتى تحقيق نتائج إيجابية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "الخارجية القطرية" أن المفاوضات بشأن غزة مستمرة حتى تحقيق نتائج إيجابية.

واستشهد عدد من الأسرى المحررين الذين أُبعدوا إلى قطاع غزة، جراء غارات الاحتلال الوحشية.

وأكدت مصادر بمستشفيات غزة ، على استشهاد 6 أسرى محررين بينهم 5 من مبعدي صفقة وفاء الأحرار بقصف إسرائيلي وسط وجنوبي القطاع.

وأفادت الصحافة الفلسطينية باستشهاد الأسرى المحررين أمجد أبو عرقوب، وبلال زراع، ومحمود أبو سرية، وهم من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أبعدوا إلى غزة عام 2011، إلى جانب ناجي عبيات، وذلك بعد غارة إسرائيلية استهدفت مخيم سنابل في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي بلدة الزوايدة وسط القطاع، استُشهد الأسير المحرر المبعد محمود إبراهيم الدحبور من مدينة نابلس، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء من الأسرى المحررين المبعدين إلى خمسة خلال أقل من 24 ساعة.

وسبق يوم الخميس الماضي، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة من الأسرى المحررين الذين أُبعدوا إلى قطاع غزة ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وهم: بسام إبراهيم أبو سنينة (52 عامًا) من القدس المحتلة، وأيمن أبو داوود، ومهدي شاور من مدينة الخليل، إثر غارة جوية استهدفت موقعًا في قطاع غزة.