قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 مقعد يتنافس عليها المرشحون بانتخاب مجلس الشيوخ.. والقائمة المبدئية الجمعة
أبو العينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: التاريخ سيسجل للبرلمان رصيدا ضخما من الإنجازات
الدردير ينتقد تحركات الأهلي لضم مصطفى محمد: مش زي زيزو.. ده رافضكم
المالية تعلن العمل بنظام الدفع النقدي بسبب أعطال التحصيل الإلكتروني
بالأرقام.. ملخص أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس
خارجية قطر: هدف الوسطاء هو إنهاء الحرب العبثية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة
حريق سنترال رمسيس.. ماس كهربائي يشعل قلب الاتصالات في مصر
الخارجية القطرية: المفاوضات بشأن غزة مستمرة حتى تحقيق نتائج إيجابية
الهلال الأحمر: قدمنا خدمات الإسعافات الأولية لـ 32 مصابا في حريق سنترال رمسيس
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 8-7-2025 والقنوات الناقلة
إيران تعلن عن تلقيها طلبًا أمريكيُا بعودة المفاوضات
مغادرة العائلات وإخلاء مراكزه وإغلاق الهواتف.. حزب الله يعلن حالة التأهب القصوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل إماطة الأذى عن الطريق.. الأزهر يحدد 4 جوائز ربانية تجعلك تسارع إليه

فضل إماطة الأذى عن الطريق
فضل إماطة الأذى عن الطريق
إيمان طلعت

فضل إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق فضل عظيم كما ورد في السنة النبوية المطهر منها: أولًا من أسباب دخول الجنة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ» رواه مسلم.

ومن فضل إماطة الأذى عن الطريق ثانيًا: أنه سبب لمعرفة الذنوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له» رواه مسلم.

ومن فضل إماطة الأذى عن الطريق ثالثًا أنه من الإيمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ». رواه مسلم.

ومن فضل إماطة الأذى عن الطريق رابعًا: إماطة الأذى عن الطريقة صدقة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» رواه البخاري ومسلم.

فضل إماطة الأذى عن الطريق

وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل إماطة الأذى عن طريق الناس من شعب الإيمان.

واستشهد المجمع عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ».

واستدل أيضًا بما روي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ". صحيح مسلم

وتابع: حثنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على إماطة كل ما يؤذي الناس في الطريق فقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ».

ونقل ما روي عن أَبي بَرْزَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؛ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ؟ قَالَ: «اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ». صحيح مسلم.

حكم إماطة الأذى عن الطريق

فإماطة الأذى عن الطريق سنة مستحبة لا واجبة من حيث الأصل، ولكن قد تصير واجبة في بعض الأحوال، فالمراد بإماطة الأذى عن الطريق إزالة ما يؤذي المارة من مجرد شوك وكذا قطع الأشجار من الأماكن الوعرة، ومن ذلك ما يرتفع إلى درجة الوجوب كالبئر التي في وسط الطريق ويخشى أن يسقط فيها الأعمى والصغير والدابة، فإنه يجب طمسها، أو التحوط عليها وإن لم يضر ذلك بالمارة.

فضل إماطة الأذى عن الطريق حكم إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

وسام أبوعلي

الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي.. والوصل في الصورة

الذهب

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة واستهداف مباشر لخيام النازحين

غزة

تصعيد إسرائيلي عنيف في غزة واستهداف مباشر لخيام النازحين

أرشيفية

كيف تستفيد مصر اقتصاديًا من تجمع بريكس.. اقتصادي يوضح

بالصور

عيب خطير في سيارة مازدا CX-90 يعرض سائقها لخطر قاتل

مازدا
مازدا
مازدا

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

سيارة مدفونة في قبر منذ 50 عامًا.. استخراج شيفروليه كالجديدة "بدون خدش"

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية .. هتاكل صوابعك وراها

شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني
شاورما اللحمة على الطريقة اليونانية من الشيف علاء الشربيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد