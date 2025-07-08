متى يقبل الله الدعاء ؟..اغتنم هذه الأوقات

الدعاء سلاح المؤمن القوي وهو مخ العبادة، وتتعدد صور استجابة الدعاء على 3 صور؛ الأولى إما أن يتحقق الشيء، والثانية أن يدخر الله عز وجل الدعاء لينفعك به في الآخرة، والثالثة أن يبعد الله عنك الأمراض بسبب هذا الدعاء، والاستجابة موجودة، ولكن ليست مقتصرة على تحقيق الشيء نفسه.

الله سبحانه وتعالى وعد الداعي بالاستجابة، حيث قال تعالى “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ”، وقال سبحانه “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”.

يقول مجمع البحوث الإسلامية إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

وأضاف المجمع، فى منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله سبحانه وتعالى أكرم أن يرد ما بينهما.

فيما أشار الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الدعاء لا يشترط فيه الصلاة على النبي، ولكن ورد أن الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي آخره، أرجى لأن يقبل الله ويستجيب لصاحبه.

وقال أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إنه من الممكن أن نقول في بداية الدعاء "بسم الله والصلاة والسلام علىرسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد ، ويكمل الدعاء" وفي نهاية الدعاء يقول "وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

مفاتيح إجابة الدعاء

1. الإخلاص في الدعاء وحضور القلب.

2. الجزم بالدعاء .

3. حسن الظن بالله واليقين بالإجابة.

4. عدم التعجل في إجابة الدعاء.

5. التواضع والتذلل في الإلحاح في الدعاء.

6. اختيار الأوقات الفاضلة.

7. اختيار الأحوال الطاهرة .

8. افتتاح الدعاء بالحمد والثناء على الله -عز وجل-.

9. الصلاة والسلام علي سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-.

10. الحرص على طيب الطعام والشراب.

11. الدعاء بالخير.

12. اختيار جوامع الدعاء.

13. الحرص على الطاعات.

14. تجديد التوبة.