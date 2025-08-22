ترامب أمر بتحريكها قرب فنزويلا.. ما هي مدمرات إيجيس؟

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر ثلاث مدمرات صاروخية قرب السواحل الفنزويلية.

وفقًا للتصريحات الرسمية، فإن هذا الانتشار يأتي في إطار الجهود الأمريكية لمكافحة تهريب المخدرات في القارة اللاتينية.. فما القصة؟

تفاصيل الانتشار العسكري

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس ترامب مستعد لاستخدام كل عناصر القوة الأمريكية لوقف تدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

السفن الثلاث، وهي "يو إس إس غرافلي" و"يو إس إس جيسون دونهام" و"يو إس إس سامبسون"، قد أُرسلت لدعم العمليات المتعلقة بمكافحة المخدرات، ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية لعدة أشهر.

هذا الانتشار يأتي في وقت تعاني فيه فنزويلا من أزمات سياسية واقتصادية متتابعة تحت قيادة الرئيس نيكولاس مادورو.

واعتبر مادورو أن الولايات المتحدة قد صعدت تهديداتها، متعهدًا بتعبئة أكثر من 4.5 مليون عنصر من الميليشيات الشعبية في البلاد.

ما الأهمية الاستراتيجية لفنزويلا؟

فنزويلا تعد إحدى الدول الغنية بالموارد الطبيعية، حيث تمتلك بعضًا من أكبر احتياطات النفط في العالم. كانت ولا تزال في صلب السياسة الخارجية الأمريكية، إذ تعتبر واشنطن فنزويلا لاعبًا رئيسيًا في استقرار المنطقة. الأزمات التي عصفت بالبلاد قد أدت إلى موجات هجرة جماعية عبر أمريكا اللاتينية، ما زاد من القلق في واشنطن.

علاوة على ذلك، فإن العلاقات المتنامية لفنزويلا مع دول مثل روسيا والصين وإيران قد زادت من أهميتها الاستراتيجية في نظر المسؤولين الأمريكيين.

ما هي مدمرات "إيجيس"؟

تعتبر مدمرات "إيجيس" جزءًا حيويًا من الترسانة البحرية الأمريكية، حيث دخلت الخدمة عام 1983. تتمتع هذه السفن بقدرات متقدمة في تنفيذ مهام الدفاع الجوي والبحري، بالإضافة إلى القدرة على مكافحة الغواصات. كما يمكنها الاعتراض على الصواريخ والطائرات وتتبُّع أكثر من 100 هدف في آن واحد.

يقول هنري زيمر، الزميل المشارك في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن نشر هذه المدمرات يسهم في الكشف عن قوارب تهريب المخدرات، والغواصات التي يستخدمها المهربون لتفادي السلطات البحرية.

في الوقت الذي يتزايد فيه الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، يبدو أن الرئيس الفنزويلي مادورو مستعد للرد على هذه التهديدات. بخطابه، يوجه مادورو تحذيرات ضد التدخلات الخارجية، مما يعكس الوضع المتوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة، بحسب الخبراء.