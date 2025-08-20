رغم اتهامات جرائم الإبادة.. ترامب يصف نتنياهو بـ«رجل صالح» و«بطل حرب»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "رجل صالح" و"بطل حرب زميل"، مُتجاهلًا الاتهامات الدولية المُوجهة ضده بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض حضره ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي مقابلة إذاعية نشرت لاحقًا، ادعى ترامب أنه ساهم في إنهاء ست حروب خلال فترة رئاسته، وقال إنه عمل مع نتنياهو لتحرير رهائن محتجزين لدى حماس، مشيدًا بالأخير ومؤكدًا أنه "يقاتل هناك"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وتفاخر ترامب كذلك بأوامره بشن غارات جوية استهدفت 3 منشآت نووية في إيران في يونيو الماضي، مُعتبرًا نفسه "بطل حرب" بسبب تلك القرارات، وقال: "لقد أرسلت تلك الطائرات، لكن لا أحد يهتم، أنا أيضًا بطل حرب".

وشكا خلال المقابلة من غياب التقدير لدوره في تقليل حدة الصراعات الدولية، على حد تعبيره.

ورغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو على خلفية جرائم محتملة في غزة، لا يزال ترامب يصفه بأعظم حليف، بينما سبق أن اعتبر نتنياهو ترامب "أفضل صديق لإسرائيل في التاريخ" ورشحه لنيل جائزة نوبل للسلام في يوليو الماضي.