سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رغم اتهامات جرائم الإبادة.. ترامب يصف نتنياهو بـ«رجل صالح» و«بطل حرب»

أرشيفية
أرشيفية
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "رجل صالح" و"بطل حرب زميل"، مُتجاهلًا الاتهامات الدولية المُوجهة ضده بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض حضره ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي مقابلة إذاعية نشرت لاحقًا، ادعى ترامب أنه ساهم في إنهاء ست حروب خلال فترة رئاسته، وقال إنه عمل مع نتنياهو لتحرير رهائن محتجزين لدى حماس، مشيدًا بالأخير ومؤكدًا أنه "يقاتل هناك"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وتفاخر ترامب كذلك بأوامره بشن غارات جوية استهدفت 3 منشآت نووية في إيران في يونيو الماضي، مُعتبرًا نفسه "بطل حرب" بسبب تلك القرارات، وقال: "لقد أرسلت تلك الطائرات، لكن لا أحد يهتم، أنا أيضًا بطل حرب".

وشكا خلال المقابلة من غياب التقدير لدوره في تقليل حدة الصراعات الدولية، على حد تعبيره.

ورغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو على خلفية جرائم محتملة في غزة، لا يزال ترامب يصفه بأعظم حليف، بينما سبق أن اعتبر نتنياهو ترامب "أفضل صديق لإسرائيل في التاريخ" ورشحه لنيل جائزة نوبل للسلام في يوليو الماضي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب بنيامين نتنياهو جرائم حرب ترامب يصف نتنياهو ببطل الحرب نتنياهو وترامب

