مضرب جولف رمز للسلام .. زيلينسكي يهدي ترامب هدية نيابة عن جندي أوكراني فقد ساقه | فيديو

قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى البيت الأبيض، هدية رمزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثّلت في عصا جولف محفور عليها شعار "لنصنع السلام معًا"، وذلك نيابة عن الرقيب الأوكراني كوستيانتين كارتافتسيف، الذي فقد ساقه أثناء مشاركته في القتال ضد القوات الروسية.

وأرفق زيلينسكي الهدية برسالة مصوّرة من كارتافتسيف، قال فيها: "أنا واحد من أولئك الجنود الذين تحدثت عنهم — شجعان ومخلصون، فقدت ساقي خلال إنقاذ زملائي، واليوم أتعافى من خلال رياضة الجولف".

وأوضح أن هذه الرياضة أصبحت جزءًا أساسياً من رحلة إعادة تأهيله، بعدما حصل على ساق اصطناعية بدعم من برنامج "United by Golf" التابع لاتحاد الجولف الأوكراني، المخصص لمساعدة المحاربين القدامى.

ترامب، المعروف بشغفه بلعبة الجولف، عبّر عن امتنانه في رسالة فيديو وجّهها للجندي الأوكراني قائلاً: "أعرف الكثير عن هذه اللعبة، ضرباتك مميزة، وستصبح لاعبًا بارعًا قريبًا. أشكرك من القلب على هذه العصا الجميلة، المصنوعة بحبّ حقيقي"، مضيفًا أنه سيستحضر ذكرى كارتافتسيف في كل مرة يستخدم فيها العصا الجديدة.

الجندي الأوكراني لفت في رسالته إلى أن الجولف لم يعد مجرد نشاط رياضي بالنسبة له، بل وسيلة للانتقال من أجواء الحرب إلى حياة أكثر هدوءًا وسلامًا، قائلاً: "لقد أخرجتني هذه الرياضة إلى الهواء الطلق، ساعدتني على التنفس بحرية، ومنحتني طريق الشفاء".

ووفق ما أوردته واشنطن بوست، فإن كارتافتسيف تواصل مع مكتب الرئيس الأوكراني فور علمه بزيارة زيلينسكي لواشنطن ليطلب منه تسليم هديته لترامب، مؤكّدًا أن مضرب الجولف الذي قدّمه لا يمثّل مجرد أداة رياضية، بل "هدية محارب يحلم بالسلام من خلال القوة".

الرئيس الأمريكي بدا متأثرًا بهذه المبادرة، مشيدًا بشجاعة الجندي الأوكراني، ومؤكدًا دعمه لمساعي أوكرانيا في استعادة عافيتها، واصفًا إياها بـ"الدولة العظيمة".

