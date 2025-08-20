قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوكرانيا تعلن إسقاط 62 مسيرة خلال ساعات الليل

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية  إسقاط 62 مسيرة روسية من بين 93 استهدفت مناطق عدة في البلاد خلال ساعات الليل.

وفي وقت سابق ؛ أعلن الجيش الأوكراني  ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو مليون و57 ألفا و140 فردا، من بينهم 1010 قتلوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تم تدمير - منذ بداية الحرب - 11069 دبابة، و23079 مركبة قتالية مدرعة، و31053 نظام مدفعية، و1452 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1203 من أنظمة الدفاع الجوي، بحسب ما افادت به هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان لها.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و49451 طائرة مسيرة، و3553 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و57244 من المركبات وخزانات الوقود، و3935 من وحدات المعدات الخاصة.

و يذكر أن الأنباء الصادرة عن موسكو وكييف تتضارب حول المعطيات الميدانية، دون إمكانية التحقق من تلك المعطيات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير 2022.  

روسيا أوكرانيا مسيرة روسية القوات الحوية الأوكرانية الجيش الأوكراني

