كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التزام الدول الأوروبية بتحقيق سلام يراعي مصالح أوكرانيا ويعزز الأمن الأوروبي، مشددة على أن "الجميع ملتزمون بتحقيق سلام يحمي مصالح أوكرانيا وأوروبا الأمنية على حد سواء".

وفي تصريحاتها اليوم، حذّرت كالاس من مغبة الوثوق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: "لا يمكن الوثوق ببوتين في الوفاء بأي وعد، لذا يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية وكافية لردع روسيا ومنع تكرار العدوان".

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم المساهمة في هذه الضمانات من خلال خطوات عملية تشمل "تدريب الجنود الأوكرانيين وتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية"، مؤكدة استمرار بروكسل في استهداف اقتصاد الحرب الروسي.

وأضافت: "نعمل حالياً على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو، ومن المتوقع أن تكون جاهزة الشهر المقبل، في إطار جهودنا المستمرة لإضعاف قدرة روسيا على تمويل حربها".

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية يعملون على اقتراح مشترك بشأن ضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف، ومن المرجح أن يشمل المقترح دعما عسكريا أمريكيا مباشرًا، بما في ذلك تعزيز القدرات الجوية الأوكرانية بالقوة الجوية الأمريكية.