الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو

محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف “الناتو”، مضيفا: "أعتقد أن الجميع متعب من هذه الحرب.

وشدد ترامب  على أنه لا يخطط للمشاركة في أول اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي حتى يتم الاجتماع في صيغة ثنائية.

وقال الرئيس ترامب في تصريحات له بشأن ضرورة تقديم كييف تنازلات لحل الصراع: يجب على زيلينسكي إظهار مرونة.

وأضاف ترامب: لدي علاقة جيدة مع بوتين والأهم أن أنهي معه هذه الحرب و إذا لم تنته الحرب سيكون الوضع معقدا.

وتابع ترامب: كل هذا حدث بسبب إدارة لا تفهم شيئا..
فنحن بعيدون عن روسيا بسبعة آلاف ميل، وأنا أفعل هذا من أجل وقف القتل بين الطرفين.

وواصل ترامب: سأتصل ببوتين وزيلينسكي لحل بعض القضايا الدبلوماسية. 

وزاد ترامب: شبه جزيرة القرم سلبت من أوكرانيا كما تسلب حبة الحلوى من يد طفل صغير.. لم تطلق روسيا رصاصة واحدة للسيطرة على شبه جزيرة القرم.. واستعادة شبه جزيرة القرم غير ممكنة فقد تم منحها من قبل أوباما.

وواصل ترامب: "الناتو" في البداية قال إنه يريد شبه جزيرة القرم ولم أتلق هذا بشكل جيد.. وتحدث "الناتو" كذلك عن انضمام أوكرانيا للحلف وهذا أمر مرفوض منذ وقت طويل.

وأردف ترامب: أؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي جنود أمريكيين على الأرض في أوكرانيا وروسيا دولة قوية عسكريا.

وأشار ترامب إلى أن أوكرانيا ستستعيد الكثير من الأراضي في حال الاتفاق ، مضيفا: "منحنا أوكرانيا الكثير من الأسلحة الجيدة والكثير من الأموال لكنهم يحاربون دولة أقوى منهم بكثير.

