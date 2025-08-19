“ترامب” يوقف محادثات مع القادة الأوروبيين لإجراء مكالمة مع “بوتين”

أوقف دونالد ترامب، الرئيس الأميركي أمس الإثنين محادثات مع القادة الأوروبيين في واشنطن لإجراء مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن "ترامب خرج من اجتماع مع الزعماء الأوروبيين للاتصال ببوتين".

و ابلغ "بوتين" ترامب أنه مستعد للقاء زيلينسكي، بحسب ما نقلته وكالة فرنس برس عن مصدر مطلع على المحادثات.

وعلق الكرملين على المكالمة بالقول إن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت حوالي 40 دقيقة، مضيفا أن المحادثة "كانت صريحة وبناءة للغاية".

وكشف الكرملين: "ناقش بوتين وترامب فكرة رفع مستوى المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة؛ واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصال الوثيق ببعضهما البعض بشأن الأزمة الأوكرانية ومواضيع أخرى ملحة".



وتابع: "أبلغ ترامب بوتين بالمفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية؛ وعبر الرئيسان عن تأييدهما لاستمرار المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".



وعقب نهاية الاجتماع مع القادة الأوروبيين، قال ترامب إنه "خلال الاجتماع ناقشنا الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة".



وأوضح: "في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس فلاديمير بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي".