قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضرائب على البلوجرز وصناع المحتوى.. القانون يحدد عقوبات المتهربين
مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟

ترامب
ترامب
إسراء عبدالمطلب

في خطوة مفاجئة كشفت عن مدى تشابك الملفات الدولية وتعقيدها، قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، اجتماعًا في البيت الأبيض مع عدد من القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 

وجاءت هذه المكالمة في ظل مساعٍ حثيثة للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من عامين، وسط تباين في المواقف الأوروبية والأميركية بشأن آليات التفاوض وأولوياته.

ترامب وبوتين

اتصال مباشر مع بوتين

بحسب وكالة فرانس برس، أجرى ترامب اتصالًا استمر نحو 40 دقيقة مع بوتين، في وقت كان يستضيف فيه قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا إلى جانب المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي. وتناولت المكالمة المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف، حيث عبّر ترامب بعدها عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية تحقيق السلام، مؤكدًا أن روسيا أبدت استعدادًا لقبول ضمانات أمنية لأوكرانيا.

زيلينسكي يشدد على رفض التنازلات

في بداية الاجتماع الموسع مع القادة الأوروبيين، وصف زيلينسكي محادثاته مع ترامب بأنها "الأفضل"، لكنه شدد على أنه من المستحيل التنازل عن أي أراضٍ أوكرانية لروسيا. وأعرب عن امتنانه للجهود الأميركية، مشيدًا بمبادرة ترامب لوقف الحرب، في وقت حرص الرئيس الأميركي على إظهار أجواء ودية، حتى أنه أثنى على ملابس زيلينسكي التي أثارت سابقًا انتقادات من أنصاره.

خلافات أوروبية حول الأولويات

ورغم الأجواء الودية التي سادت اللقاء، برزت أصوات أوروبية متحفظة، أبرزها المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار قبل البدء بمفاوضات سلام، وهو ما لا يعتبره ترامب شرطًا أساسيًا. من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار، وطالب بمشاركة الأوروبيين في أي مفاوضات مستقبلية تجمع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

دور الناتو والمفوضية الأوروبية

شهد البيت الأبيض مشهدًا دبلوماسيًا غير مسبوق بحضور الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب قادة بريطانيا وإيطاليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا. وقد أكد الحاضرون دعمهم لزيلينسكي وموقف أوكرانيا، فيما جدّد الرئيس الأوكراني قبل الاجتماع رفضه "مكافأة روسيا على غزوها"، محذرًا من أي تسوية على حساب وحدة أراضي بلاده.

الضمانات الأمنية ومستقبل التسوية

ترامب أكد للقادة الأوروبيين أن الولايات المتحدة ستشارك في توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق، واعدًا بتوفير "حماية جيدة للغاية"، مع الإشارة إلى أن هذه الضمانات يجب أن تكون خارج إطار حلف الناتو حتى تقبل بها موسكو. وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير عن أن ترامب أيّد مقترحًا روسيًا يقضي بتنازل كييف عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وتجميد الجبهة في خيرسون وزابوريجيا، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية قبول أوكرانيا وأوروبا بهذا الطرح.

أفق السلام المعلق

مع استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا، بما في ذلك ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية، يظل طريق السلام مليئًا بالعقبات. وبينما يحاول ترامب تقديم نفسه كوسيط قادر على إنهاء الحرب، تصر كييف على وحدة أراضيها وترفض أي تسوية تقوم على التنازل، فيما تتمسك أوروبا بضرورة إشراكها في مسار التفاوض. وبين هذه المواقف المتباينة، تبقى آفاق إنهاء النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية معلقة بانتظار توافق لم يتبلور بعد.

ترامب دونالد ترامب بوتين أوكرانيا بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

صورة أرشيفية

خصومات كبيرة تطال الغذاء والأجهزة والسيارات تصل إلى 50%.. موجة انخفاض تعيد التوازن للأسواق وتنعش السوق المصري

ترشيحاتنا

روسيا

بيان هام من الجيش الروسي بشأن الأحداث في أوكرانيا

الشاعر السعودى

السعودية: مصرع الشاعر جبل سمحان في حادث إنزلاق جبلي بسلطنة عمان

الأونروا

الأونروا تعلن فقد 360 موظفا في غزة خلال الحرب

بالصور

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد