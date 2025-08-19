قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: الدولة أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية
بث مباشر.. رئيس الوزراء يلقي كلمة أمام مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
ياسمين القصاص

  في مشهد يعكس تحولات سياسية دقيقة، شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تغيرا لافتا خلال عام 2025.

فمن أجواء مشحونة وتصريحات محرجة خلال لقاء فبراير، انتقل الطرفان إلى نبرة أكثر هدوءا وتفاهما في اجتماع البيت الأبيض الأخير، الذي حمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الحرب في أوكرانيا.

من المشاحنات إلى المجاملة

التقى الرئيس ترامب، أمس الإثنين، نظيره الأوكراني زيلينسكي إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين في البيت الأبيض، لإجراء محادثات اعتُبرت حاسمة بشأن مسار الحرب مع روسيا. 

وخلافا لاجتماعات سابقة اتسمت بالتوتر، بدأ ترامب اللقاء بتوجيه الشكر إلى زيلينسكي على زيارته، مشيدا بما وصفه بـ"تقدم ملموس" في جهود إنهاء الصراع.

وقد أعرب ترامب عن استعداد بلاده للعمل مع كييف وموسكو من أجل التوصل إلى "سلام طويل الأمد"، في حين شدد زيلينسكي على ضرورة "وقف روسيا"، معلنا استعداده لحضور قمة ثلاثية تجمعه بترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رمزية البدلة.. ورسائل السياسة

المفارقة البارزة في لقاء أغسطس كانت في التفاصيل الرمزية؛ فبينما ارتدى زيلينسكي في فبراير زيه العسكري الكامل، ما عد حينها رمزا للصمود، وأثار انتقادات وسخرية إعلامية، اختار في اللقاء الأخير بدلة بتصميم يحمل طابعا عسكريا، في محاولة للتوفيق بين احترام البروتوكول الأمريكي والحفاظ على رمزية المقاومة.

تغير اللهجة والسلوك

التحول في سلوك ترامب كان واضحا، ففي اجتماع فبراير، قاطع الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني مرارا، مكررا عبارات مثل: "بلدك في مشكلة كبيرة"، في حين بدا في لقاء أغسطس أكثر إنصاتا، ومنح زيلينسكي مساحة لعرض رؤيته دون مقاطعة، وهو ما اعتبره مراقبون تحولا في نهج الإدارة الأمريكية، من الضغط العلني إلى محاولة بناء أجواء تفاوضية أكثر مرونة.

مشهد متغير.. ومصالح ثابتة

وكان الاجتماع السابق في فبراير تخلله موقف أحرج الوفد الأوكراني، عندما خاطب نائب الرئيس جيه دي فانس زيلينسكي بقوله: "قل كلمة شكر للولايات المتحدة"، ما أثار استياء كييف. 

أما في اللقاء الأخير، فقد بادر زيلينسكي نفسه بتقديم الشكر لترامب، في خطوة فسرها البعض على أنها محاولة من كييف لتلطيف الأجواء وتفادي الاصطدام.

بين هذين المشهدين، بدا واضحا أن العلاقة بين واشنطن وكييف تمر بمرحلة إعادة ضبط وتقييم، إذ تحاول إدارة ترامب استخدام ورقة الضغط لدفع أوكرانيا نحو تسوية مع موسكو، بينما يسعى زيلينسكي للموازنة بين التمسك بموقفه من الحرب والحفاظ على الدعم الغربي، الذي لا تزال أوكرانيا تعتمد عليه سياسيا وعسكريا.

ترامب ترامب وزيلينسكي زيلينسكي الحرب الروسية الأوكرانية حرب أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

بعد تبادل اطلاق النار .. القضاء على أخطر بؤرة إجرامية بالقليوبية ومصرع عناصرها

بعد تبادل إطلاق النار .. القضاء على أخطر بؤرة إجرامية بالقليوبية ومصرع عناصرها

استغلوا الأطفال في أعمال التسول.. القصة الكاملة لعصابة مسجلة خطر بخطف الصغار

استغلوا الأطفال في أعمال التسول.. القصة الكاملة لعصابة مسجلة خطر بخطف الصغار

أقوال مثيرة لصاحب محل بقالة اشترى منه طفل «إندومي» وتوفى بعد تناوله

أقوال مثيرة لصاحب محل بقالة اشترى منه طفل إندومي وتوفى بعد تناوله

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد