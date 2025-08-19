الاتحاد الأوروبي: الضمانات الأمنية تشمل حق أوكرانيا في الانضمام إلى دول الاتحاد والناتو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الاتحاد الأوروبي" أن الضمانات الأمنية تشمل حق أوكرانيا في الانضمام إلى دول الاتحاد وحلف الناتو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى 160 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : نفذت القوات المسلحة الروسية سلسلة من الضربات ضد مصفاة نفط تزود مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود في دونباس وأصابت جميع أهدافها.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 240 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول خط الجبهة الأمامي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 235 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأردفت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" اتخذت خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 410 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" تقدمت نحو دفاعات الأوكرانية ، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 230 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الوزارة بيانها : وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تصل إلى أكثر من 95 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.