ترامب: لانريد إضاعة الوقت بحرب أوكرانيا وهناك دفء في العلاقة مع بوتين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم توفير بعض الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لكن بعيدا عن الانضمام لـ “الناتو”.

وقال الرئيس ترامب في تصريحات له اليوم، إن أوروبا (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا كما يمكن تقديم الضمانات الأمنية الأمريكية المحتملة "جويا".

وأضاف ترامب: هناك "دفء" في العلاقة مع بوتين فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى مكالمتي أمس بكل ترحيب.

وأشار الرئيس الأمريكي إلي أنه لا يريد إضاعة الوقت في حرب أوكرانيا ، مضيفا" أريد فقط إنهاءها."

وواصل ترامب تصريحاته قائلا: لا نخسر أي أمريكي في هذه الحرب، لكن الأوكرانيين والروس هم من يموتون، وأنا أريد إيقاف سفك الدماء.

وزاد ترامب: لقد دمرنا المنشآت النووية الإيرانية وأوقفنا عددا من الحروب.

ودعا ترامب الأمريكيين لانتخاب رئيس جيد لتفادي عدم تكرار أزمة كالأزمة الأوكرانية.

وزاد ترامب : اتصلت ببوتين بعيدا عن القادة الأوروبيين احتراما له.

وختم ترامب: الاتحاد السوفيتي وروسيا "كانا على حق" في عدم رغبتهما بوجود "الناتو" على حدودهما.