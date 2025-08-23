سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على أداء الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي مع الفريق في الفترة الحالية.

و قال سيد عبد الحفيظ عبر تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي ابراهيم فايق:ريبيرو محتاج يكون أكثر شراسة في تعامله مع المباريات، الكرة المصرية بتحتاج مدرب عنده انفعالات وتأثير مباشر داخل الملعب.

وتابع عبد الحفيظ : بالتأكيد التقييم لا يزال مبكرًا، لكن الملامح بدأت تتضح.

وكان قد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجراء تعديلات إجبارية علي التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم مواجهة نظيره المحلة المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

ولا يزال حتي الموقف غامض بالنسبة لحراسة المرمي خاصة أنه كان متفقا قبل ذلك ان يبدأ محمد الشناوي لكن الظروف التي يمر بها الحارس وقائد الفريق من وفاة والده قد تعيق ذلك وإن كان الشناوي أكد إنتظامه في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال ساعات .

وسوف يدفع ريبيرو بكريم فؤاد في مركز الظهير الايمن واحمد نبيل كوكا في الظهير الأيسر واحمد رمضان بيكهام وأشرف داري في مركز قلب الدفاع علي أن يتواجد اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في قلب الوسط المدافع وامامهم الثلاثي أشرف بن شرقي واحمد مصطفي زيزو وأشرف بن شرقي ومعهم محمد شريف.