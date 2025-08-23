قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
اليوم.. فتح باب التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
هل من ينام عن صلاة الفجر منافق؟.. الإفتاء تجيب
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم
تنظيم داعش ..هجوم إرهابي في دير الزور بسوريا
سعد لمجرد يشعل العلمين الجديدة بحضور كامل العدد و"لوك محير"| شاهد
طقس السعودية اليوم ..أمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
ميرنا محمود

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي  على أداء  الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي مع الفريق في الفترة الحالية.

و قال سيد عبد الحفيظ عبر تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي ابراهيم فايق:ريبيرو محتاج يكون أكثر شراسة في تعامله مع المباريات، الكرة المصرية بتحتاج مدرب عنده انفعالات وتأثير مباشر داخل الملعب.

وتابع عبد الحفيظ : بالتأكيد  التقييم لا يزال مبكرًا، لكن الملامح بدأت تتضح.

وكان قد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجراء تعديلات إجبارية علي التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم مواجهة نظيره المحلة المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

ولا يزال حتي الموقف غامض بالنسبة لحراسة المرمي خاصة أنه كان متفقا قبل ذلك ان يبدأ محمد الشناوي لكن الظروف التي يمر بها الحارس وقائد الفريق من وفاة والده قد تعيق ذلك وإن كان الشناوي أكد إنتظامه في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال ساعات .

وسوف يدفع ريبيرو  بكريم فؤاد في مركز الظهير الايمن واحمد نبيل كوكا في الظهير الأيسر واحمد رمضان بيكهام وأشرف داري في مركز قلب الدفاع علي أن يتواجد اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في قلب الوسط المدافع وامامهم الثلاثي أشرف بن شرقي واحمد مصطفي زيزو وأشرف بن شرقي ومعهم محمد شريف.

