شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
باحث يكشف تفاصيل التنظيم المالي لـ حماس وكيفية استغلال القضية الفلسطينية
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم جاكسون موليكا
شادي محمد: هدفنا التتويج بكل البطولات
تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المحلة بالدوري
باحث: الجيش المصري القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على مواجهة الطموحات الإسرائيلية
مذبــ.ــحة غزة تهيمن على جلسات ملتقى ريميني.. ودراغي يحذر: أوروبا أصبحت متفرجا
بعد إعلانها رسميا| ننشر أسماء الطلاب المرشحين للقبول في مدرسة صناعة الطائرات
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. حالات التصالح وضوابط التسوية
جوجل تضحي بالشحن العكسي في هواتف Pixel 10 من أجل تقنية Qi2 المغناطيسية
آي صاغة: ارتفاع الذهب محليا وعالميا مدعوما بتلميحات باول عن خفض الفائدة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مستودع أسلحة لحزب الله في دير كيفا
رياضة

تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المحلة بالدوري

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو
عبدالحكيم أبو علم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجراء تعديلات إجبارية علي التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم مواجهة نظيره المحلة المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

ولا يزال حتي الموقف غامض بالنسبة لحراسة المرمي خاصة أنه كان متفقا قبل ذلك ان يبدأ محمد الشناوي لكن الظروف التي يمر بها الحارس وقائد الفريق من وفاة والده قد تعيق ذلك وإن كان الشناوي أكد إنتظامه في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي خلال ساعات .

وسوف يدفع ريبيرو  بكريم فؤاد في مركز الظهير الايمن واحمد نبيل كوكا في الظهير الأيسر واحمد رمضان بيكهام وأشرف داري في مركز قلب الدفاع علي أن يتواجد اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في قلب الوسط المدافع وامامهم الثلاثي أشرف بن شرقي واحمد مصطفي زيزو وأشرف بن شرقي ومعهم محمد شريف.

النادي الأهلي الاهلي خوسيه ريبيرو مسابقة الدوري محمد الشناوي

سر فنجان القهوة الصباحي
فوائد الصمغ العربي
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
أخبار السيارات
د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

