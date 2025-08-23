قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
اليوم.. فتح باب التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
هل من ينام عن صلاة الفجر منافق؟.. الإفتاء تجيب
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم
تنظيم داعش ..هجوم إرهابي في دير الزور بسوريا
سعد لمجرد يشعل العلمين الجديدة بحضور كامل العدد و"لوك محير"| شاهد
طقس السعودية اليوم ..أمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
أسماء عبد الحفيظ

توابل تقليدية تعزز صحة القلب وتحمي الشرايين، منذ آلاف السنين اعتمدت الحضارات القديمة على التوابل ليس فقط لإضافة النكهة المميزة للأطعمة، بل أيضًا كعلاج طبيعي لمشكلات صحية متعددة.

توابل تقليدية سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

 ومع تطور الأبحاث الحديثة، بدأت بعض هذه التوابل التقليدية في العودة إلى الواجهة من جديد، خصوصًا تلك التي أظهرت فاعلية كبيرة في دعم صحة القلب وحماية الشرايين، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. الكركم الذهب الأصفر

الكركم يُعرف بلونه الأصفر المميز واحتوائه على مادة الكركمين التي تتمتع بخواص مضادة للالتهابات. تشير الدراسات إلى أن الكركمين يساعد في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ويقلل من تراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين، مما يخفض خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

القلب

2. القرفة 

القرفة من التوابل التي اعتاد القدماء على استخدامها في الطب التقليدي. الأبحاث الحديثة أوضحت أن القرفة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول الضار، وهو ما ينعكس مباشرة على صحة القلب. كما تعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات.

3. الزنجبيل 

الزنجبيل معروف بخصائصه المنشطة والمقوية. تناوله بانتظام يعزز تدفق الدم ويقلل من لزوجة الدم، مما يحد من احتمالية تكوّن الجلطات. إضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة الشرايين.

 القلب

4. الثوم 

لا يخفى على أحد أن الثوم أحد أقوى الأطعمة المفيدة للقلب. فقد أثبتت أبحاث طبية أن الثوم يساعد على خفض ضغط الدم، ويقلل من الكوليسترول الضار، ويزيد من مرونة الأوعية الدموية، مما يجعله حائط صد طبيعي ضد أمراض القلب.

5. الحبهان الهيل 

الحبهان أو الهيل ليس مجرد توابل ذات نكهة مميزة، بل يحتوي على مركبات نباتية تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف القلب. كما يُعتقد أن له تأثيرًا مهدئًا على الأعصاب، مما يخفف من التوتر المرتبط بأمراض القلب.

كيف نستخدم هذه التوابل في حياتنا اليومية؟

إضافة القليل من هذه التوابل التقليدية إلى الطعام اليومي قد يكون وسيلة طبيعية للحفاظ على صحة القلب. يمكن رش القرفة على الشوفان أو القهوة، إضافة الكركم إلى الأرز أو الحساء، استخدام الزنجبيل الطازج في المشروبات، أو تناول الثوم نيئًا مع الوجبات.

