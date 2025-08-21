جمال شعبان يحذر من خطورة الانسياق وراء الأخبار السلبية والضغط النفسي

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من الانغماس في متابعة الأخبار السلبية والمبالغة في الاستسلام لمشاعر الحزن والإحباط، مؤكدًا أن ذلك ينعكس بصورة مباشرة على صحة القلب والجهاز العصبي.

وأوضح شعبان أن التوتر المستمر والمشاعر السلبية مثل الغضب والقلق والحزن تُضعف مناعة الجسم وتزيد من فرص الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات المفاجئة. كما أشار إلى أن التفكير الإيجابي وممارسة الرياضة والابتعاد عن مصادر الإحباط تعد من أهم الوسائل للوقاية من هذه المخاطر.

وشدد على ضرورة أن يوازن الإنسان بين الاطلاع على الأخبار وممارسة أنشطة تبعث على التفاؤل، حفاظًا على سلامته النفسية والجسدية.