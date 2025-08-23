قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو ،تحضير الذرة المسلوقة مثل المعلّبات الجاهزة زي الذرة اللي في علب تونة أو سلطات المطاعم، تحتاج لطريقة سلق معينة تعطيها نفس الطراوة والطعم الحلو الخفيف، بدون أن تفقد لونها الأصفر أو قوامها.

إليك الطريقة بالتفصيل طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو ، للشيف فاطمة حفظي.

  • 2 كوب ذرة حلوة حبوب مفصولة، طازجة أو مجمدة
  • 1 ملعقة صغيرة سكر
  • 1/2 ملعقة صغيرة ملح
  • ماء للسلق
  • حليب حسب الرغبة

  1. غلي الماء

  • في قدر على النار، أضف كمية كافية من الماء لتغطية الذرة.
  • أضف ملعقة صغيرة سكر هذا سر الطعم الحلو مثل المعلبات
  • لا تضف الملح الآن حتى لا تُصبح الذرة قاسية.

2. سلق الذرة

عندما يبدأ الماء في الغليان أو الحليب حسب الرغبة، أضف الذرة مجمدة أو طازجة

اتركها تغلي لمدة:

  • 5–7 دقائق للذرة المجمدة.
  • 8–10 دقائق للذرة الطازجة.
  • بعد ذلك، أضف نصف ملعقة صغيرة ملح في آخر دقيقتين فقط.

3. التبريد للمحافظة على اللون والطراوة

  • بعد السلق، صفِّ الذرة فورًا.
  • اغمرها في ماء بارد يفضل مثلج لمدة دقيقتين، ثم صفِّها.

النتيجة

  • ذرة بلون أصفر زاهي
  • طرية ولها طعم حلو خفيف
  • نفس قوام الذرة المعلبة تمامًا
  • الاستخدامات
  • السلطات مثل سلطة الذرة أو التونة
  • مع الزبدة كوجبة خفيفة
  • في وصفات الأرز أو المعكرونة
