طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو ،تحضير الذرة المسلوقة مثل المعلّبات الجاهزة زي الذرة اللي في علب تونة أو سلطات المطاعم، تحتاج لطريقة سلق معينة تعطيها نفس الطراوة والطعم الحلو الخفيف، بدون أن تفقد لونها الأصفر أو قوامها.

إليك الطريقة بالتفصيل طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو ، للشيف فاطمة حفظي.

المكونات لطريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

2 كوب ذرة حلوة حبوب مفصولة، طازجة أو مجمدة

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ماء للسلق

حليب حسب الرغبة

1. غلي الماء

في قدر على النار، أضف كمية كافية من الماء لتغطية الذرة.

أضف ملعقة صغيرة سكر هذا سر الطعم الحلو مثل المعلبات

لا تضف الملح الآن حتى لا تُصبح الذرة قاسية.

2. سلق الذرة

عندما يبدأ الماء في الغليان أو الحليب حسب الرغبة، أضف الذرة مجمدة أو طازجة

اتركها تغلي لمدة:

5–7 دقائق للذرة المجمدة.

8–10 دقائق للذرة الطازجة.

بعد ذلك، أضف نصف ملعقة صغيرة ملح في آخر دقيقتين فقط.

3. التبريد للمحافظة على اللون والطراوة

بعد السلق، صفِّ الذرة فورًا.

اغمرها في ماء بارد يفضل مثلج لمدة دقيقتين، ثم صفِّها.

النتيجة

