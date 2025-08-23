قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ ينصح ريبيرو مدرب الأهلى بهذا الأمر العاجل.. ماذا قال؟
اليوم.. فتح باب التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
هل من ينام عن صلاة الفجر منافق؟.. الإفتاء تجيب
توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم
تنظيم داعش ..هجوم إرهابي في دير الزور بسوريا
سعد لمجرد يشعل العلمين الجديدة بحضور كامل العدد و"لوك محير"| شاهد
طقس السعودية اليوم ..أمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مناطق بالمملكة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
أخبار البلد

اليوم.. فتح باب التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

نهلة الشربينى

تنطلق اليوم السبت مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعية بالإسكندرية وأسيوط.

تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحا مهما بأنه سيتم حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الاوراق والشهادات بذات اليوم.

وتقرر استمرار العمل بالتسهيلات المقررة كل عام لتحقيق أعلى درجات التنظيم والتيسير على أبنائنا من طلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، والتي تتضمن:


- تخصيص مقر بجامعة الإسكندرية لاستقبال أوراق الطلاب، بالمدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية ومحافظات إقليم الوجه البحري.
 

- تخصيص مقر بجامعة أسيوط لاستلام أوراق الطلاب، بالمبنى القديم لإدارة الجامعة بالوليدية، لخدمة أبناء أسيوط ومحافظات إقليم الوجه القبلي.
 

هذا إلى جانب المكتب الرئيسي الكائن مقره بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة - المدينة الجامعية للبنين - بمنطقة بين السرايات.الجيزة.


- الطلاب الحاصلون علي شهادة الثانوية من دول ( ليبيا – الصومال - جيبوتي ) يتم قبول أوراقهم بمقر المكتب الرئيسي فقط.


• يتم سداد ثمن أوراق تنسيق الشهادات المعادلة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/ عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.


• لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولن يتمكن الطالب من تسجيل رغباته وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي موقع التنسيق الإلكتروني. 


• يتم حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الاوراق والشهادات بذات اليوم.

