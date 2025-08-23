حكم بمنع ترامب من حجب التمويل عن نحو 30 مدينة ومقاطعة أمريكية



أصدر قاض أمريكي حكما بمنع الرئيس دونالد ترامب من حجب التمويل عن نحو 30 مدينة ومقاطعة بسبب سياسات الملاذ الآمن للمهاجرين.

وفي وقت سابق ؛ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل الفيدرالي عن ولاية نيويوك وهو الدعم المالي الذي تقدمه الدولة الأمريكية للولاية، الذي يسمح بعمل 113 ألف موظف أمريكي حكومي حال فوز “زهران ممداني” بمنصب عمدة المدينة حسب فوكس نيوز الأمريكية.

وستُعقد الانتخابات القادمة في 5 نوفمبر من العام الجاري، واتهم ترامب ممداني بإنه يحمل أفكار شيوعية، ويسعى ممداني المنتمي للحزب الديمُقراطي ذو 33 عاما المنحدر من أصل أوغندى مسلم هاجر للولايات المتحدة الأمريكية مع عائلته في التسعينيات، للقضاء على فكرة المليارديرات بولاية نيويورك الأعلى في تكلفة المعيشة بين الولايات الأمريكية المختلفة، وحذر ممداني بإن ربع سكان مدينة نيويورك يعانون من الفقر، وأغلب أطفال المدينة يعانون من الجوع.

وبسبب أفكار ممداني دعا ترامب لقطع التمويل الفيدرالي الأمريكي عن الولاية حالة فوزه لأن أفكاره ستهدد الاقتصاد الأمريكي من وجهة نظر ترامب.