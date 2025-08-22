بوتين: صفات ترامب ستساعد في إعادة العلاقات بين روسيا وأمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن هناك مؤشرات على إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، موضحا أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يمتلك صفات قيادية ستساعد في إعادة العلاقات.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الاتصالات مستمرة بعد قمة ألاسكا التي جمعته مع ترامب يوم الجمعة الماضي، لبحث سبل وقف الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.

وأكد الرئيس بوتين، أن علماء الطاقة النووية الروس، أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد، وأن روسيا بحاجة إلى وضع أهداف كبيرة في الصناعة النووية، والسعي إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير الحضارة الإنسانية جمعاء.

وأشار إلى أن روسيا تدين بأمنها وتطورها السيادي لمخضرمي الصناعة النووية.

وأضاف أن روسيا رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا في مجال الاندماج النووي الحراري.