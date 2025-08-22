قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تعتزم إعادة تقييم عملتها وحذف صفرين
تكدس مروري بنفق سعد زغول ببنها بسبب تصادم سيارة ربع نقل
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
صراع رؤساء.. ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بدعوى بمليار دولار| القصة الكاملة
الأمم المتحدة: أكثر من 796 ألف نازح في غزة منذ مارس الماضي
الاحتلال يمنع مسئول أسباني من دخول أراضيها
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة إعداد الدراسات الفنية للمشروعات بمدينة دهب
وزير الإنتاج الحربي: السلام لابد له من قوة ردع تحميه
تدريس الذكاء الاصطناعي بمادة تكنولوجيا المعلومات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
وزير التعليم يتسلم النسخة الأولى من كتاب الرياضيات المطور للصف الأول الابتدائي
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. انجاز جديد للفرعون

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

حقق النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول، إنجازا استثنائيا سيبقى محفورا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يجمع كل الجوائز الفردية الكبرى خلال موسم واحد، في إنجاز غير مسبوق للاعب في البريميرليغ.

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

وحصد صلاح، خلال الموسم المنصرم، الجوائز التالية:

-جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري (29 هدفا).

-جائزة أفضل صانع أهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة.

-جائزة لاعب العام من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

-جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين (PFA).

-جائزة أفضل لاعب من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا (FWA).

-جائزة لاعب العام بتصويت الجماهير.

إنجاز تاريخي لمحمد صلاح

بحسب شبكة "Squawka" العالمية المختصة بالإحصائيات، فإن محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يجمع بين هذه الجوائز الفردية الست في موسم واحد، وهو ما يعكس حجم تأثيره الفني ودوره الحاسم في مسيرة ليفربول خلال الموسم الماضي، الذي تُوّج فيه الفريق بلقب الدوري للمرة الـ20.

ظهور لافت في التدريبات

ووسط أجواء احتفالية، ظهر محمد صلاح في تدريبات ليفربول حاملا جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ، ليشارك زملاءه الفرحة قبل مواجهة مرتقبة ضد نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري. 

وكان صلاح قد سجل هدفا في الجولة الأولى أمام بورنموث، ليواصل بداياته القوية المعتادة مع الريدز.

إنجاز جديد و جائزة ثالثة من الـPFA

وعزز صلاح سجله التاريخي بفوزه للمرة الثالثة بجائزة لاعب الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين، بعد تتويجه بها في موسمي 2017-2018 و2021-2022، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يُحقق هذا الإنجاز.

تمثال تذكاري للاحتفاء بالإنجاز

وفي خطوة رمزية لتخليد إنجازاته، أُطلق تمثال تذكاري لمحمد صلاح يحمل ملامحه الكاريكاتيرية، مرتديا قميص ليفربول ويحمل جائزة "أفضل لاعب في العام 2025".

التمثال مصنوع من الفينيل عالي الجودة، ويمثل لحظة تاريخية تجسد مكانة اللاعب كرمز من رموز كرة القدم العالمية.

الكرة الذهبية صلاح ضمن الثلاثة الكبار

تألق محمد صلاح هذا الموسم لم يتوقف عند حدود إنجلترا، بل امتد ليضعه ضمن أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بحسب قائمة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وجاء صلاح في المركز الثالث ضمن التصنيف الأولي، خلف ثنائي باريس سان جيرمان:

عثمان ديمبيلي، الذي قاد فريقه للفوز بخمسة ألقاب بينها دوري الأبطال والسوبر الأوروبي.

البرتغالي فيتينيا، الفائز أيضا بخماسية مع باريس وتوج مع منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية.

وجاء النجم المصري متفوقا على أسماء بارزة مثل لامين يامال، جود بيلينغهام، هالاند، مبابي، وفينيسيوس، وذلك بفضل أرقامه الفردية وتأثيره الحاسم مع ليفربول.

