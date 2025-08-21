قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفصائل الفلسطينية تنفي تسليم السلاح وتربطه بحق العودة ومواجهة الاحتلال
اتصل تلحقك في أي وقت .. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري
الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
فن وثقافة

الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

رباب صلاح
رباب صلاح
يارا أمين

علقت رباب صلاح، شقيقة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقامت بنشر صورتين لصلاح عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بعد النجاح الذي حققه وصورة أخرى لهما سويًا في صغرهما وعلقت قائلة: "بين الصوره دى ودى سنين مرت كالريح ولكن حصل فيها حاجات كتير ومجهود كبير وتضحيات كتير كتير شوفت فيه اخويا بيتغرب وبيتعب ويسافر وطفولته كلها كانت على الطريق بيجرى ورا حلم كبير لطفل صغير المستقبل مبهم قدامه كنا اطفال وبقلب الاخت الكبيره استنى أخويا يرجع مقدرش انام قبل مايرجع ومجرد مايرجع قلبى يطمئن وبعدين التضحيات زادت وبقا ينام برا البيت فى النادى وشويه وسافر وقلبى يتخلع معاه علشان اخويا بيبعد ويسافر ومش بشوفه كل يوم ويبعد ويضحى واحنا معاه نضحى ومش بنشوفه غير مره او اتنين فى السنه ويبقى يومين وخلاص والتضحيات تزيد والضغوطات تزيد ومازلت ابحث عن اخويا الطفل الصغير اللى قضيت معاه طفولتى وقلبى يتخلع
عليه كل مايبعد
بس يكفينى فخراً المستوى اللى وصلتله وحلمك اللى حققته ياحبيبى ربنا
يحفظك ويحميك وتحقق أكتر وأكتر

وواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية، بعدما تُوِّج بـ جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2024-2025، عقب موسم استثنائي قاد فيه فريقه ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة العشرين في تاريخه.

صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

الفرعون المصري لم يكتفِ باللقب الجماعي، بل بصم على موسم فردي مبهر جعله يتفوّق على نخبة من أبرز نجوم المسابقة، خاصة أن الجائزة التي حصل عليها جاءت بعد منافسة قوية مع أسماء بارزة في الكرة الإنجليزية، على رأسهم: برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، وألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل، وكول بالمر، هداف تشيلسي الشاب، وديكلان رايس، قائد وسط أرسنال، إضافة إلى زميله في ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

لكن صلاح فرض كلمته بحسم، بعدما أنهى الموسم متصدّرًا قائمة الهدافين برصيد 29 هدفًا، وأفضل صانع للأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، ليؤكد أنه اللاعب الأكثر تأثيرًا في البريميرليج.

وبتتويجه الأخير، أصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تحقيقًا لجائزة أفضل لاعب برصيد ثلاث مرات (2017-2018، 2021-2022، 2024-2025)، متفوّقًا على أساطير بحجم تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، وألان شيرار، وجاريث بيل، وكيفين دي بروين، الذين حصل كل منهم على الجائزة مرتين فقط.

هذا الإنجاز يضع صلاح في مكانة خاصة ضمن أساطير الكرة الإنجليزية، ويؤكد استمرارية عطائه وتأثيره داخل المستطيل الأخضر منذ قدومه إلى ليفربول.
 

رباب صلاح ليفربول محمد صلاح إنستجرام الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

