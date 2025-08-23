صفات المؤمنين.. كيف حدد النبي أوصافهم يوم القيامة؟

يتساءل بعض الناس عن كيفية معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأفراد أمته من بين سائر الأمم الأخرى، وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام صفات المؤمنين بعدد من الأوصاف التي لن يتميز بها إلا أفراد أمته يوم القيامة، وفي السطور التالية نتعرف على صفات المؤمنين يوم القيامة.

صفات المؤمنين يوم القيامة

وصف النبي صلى الله عليه وسلم أفراد أمته بأنهم سيكونون "غرٌ محجلين" وذلك في الحديث الشريف "إِنَّ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» متفق عليه، واللفظ لمسلم".

وقال الإمام الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (3/ 748، ط. مكتبة نزار): [قوله: (غرًّا مُحَجَّلِينَ): الغر جمع الأغر، وهو الأبيض الوجه، والمحجَّل من الدواب التي قوائمها بيض، مأخوذ من الحجل، وهو القيد، كأنَّها مقيَّدة بالبياض، وأصل هذا في الخيل، ومعناه: أنَّهم إذا دُعَوَا على رؤوس الأشهاد أو إلى الجنة كانوا على هذه الشية].

صفات المؤمنين في القرآن

بدأت سورة المؤمنين ببيان فلاح المؤمنين وسعادتهم بقول الله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» ثم ذكر صفاتهم الستة التي أوصلتهم لهذا النجاح، ودعا الله الجميع للتخلق بها لنيل الجنة والنجاة من النار، وهذه الصفات هي: