ديني

صفات المؤمنين.. كيف حدد النبي أوصافهم يوم القيامة؟

كيف حدد النبي أوصافهم يوم القيامة
كيف حدد النبي أوصافهم يوم القيامة
أحمد سعيد

يتساءل بعض الناس عن كيفية معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأفراد أمته من بين سائر الأمم الأخرى، وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام صفات المؤمنين بعدد من الأوصاف التي لن يتميز بها إلا أفراد أمته يوم القيامة، وفي السطور التالية نتعرف على صفات المؤمنين يوم القيامة.

صفات المؤمنين يوم القيامة

وصف النبي صلى الله عليه وسلم أفراد أمته بأنهم سيكونون "غرٌ محجلين" وذلك في الحديث الشريف "إِنَّ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» متفق عليه، واللفظ لمسلم".

وقال الإمام الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (3/ 748، ط. مكتبة نزار): [قوله: (غرًّا مُحَجَّلِينَ): الغر جمع الأغر، وهو الأبيض الوجه، والمحجَّل من الدواب التي قوائمها بيض، مأخوذ من الحجل، وهو القيد، كأنَّها مقيَّدة بالبياض، وأصل هذا في الخيل، ومعناه: أنَّهم إذا دُعَوَا على رؤوس الأشهاد أو إلى الجنة كانوا على هذه الشية].

صفات المؤمنين في القرآن

بدأت سورة المؤمنين ببيان فلاح المؤمنين وسعادتهم بقول الله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» ثم ذكر صفاتهم الستة التي أوصلتهم لهذا النجاح، ودعا الله الجميع للتخلق بها لنيل الجنة والنجاة من النار، وهذه الصفات هي:

  • الخشوع في الصلاة: وتعني حضور القلب في الصلاة وتقليل الحركات، بحيث تظل النفس مطمئنة ومستحضرة أفعال وأقوال الصلاة بعيدًا عن وساوس الشيطان، فالخشوع هو روح الصلاة وثوابها.
  • الإعراض عن اللغو: ينزه المؤمن نفسه عن الكلام الفارغ والباطل، ويجتنب كل حديث لا فائدة منه، كما ورد في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»، وهذا يشمل تجنب المحرمات الكلامية، حيث ينتصر العبد بمن يملك لسانه.
  • إيتاء الزكاة: من صفات المؤمنين المحافظة على أداء الزكاة على أموالهم، وتزكية النفس بتجنب الأخلاق السلبية، كما قال تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ».
  • حفظ الفروج: يحفظ المؤمن فروجه عن الزنا وكل ما يؤدي إليه من أفعال أو أقوال، ويقصرها على الأزواج.
  • حفظ الأمانة ورعاية الحقوق: يتصف المؤمن بالأمانة وحفظ العهود سواء كانت حقوقاً لله أو للناس، ويؤدي الأمانات للناس ويقيم العدل في الحكم بين الناس، وهذا يشمل الأموال والأسرار والعقود كما في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا».
  • المحافظة على الصلاة: يحرص المؤمن على أداء صلاته في أوقاتها، ملتزماً بشروطها وأركانها، فالصلاة الخاشعة والموقظة للقلب لا تصح إلا بالمحافظة عليها.
  • هذه الصفات تشكل الأساس الذي به فاز المؤمنون، وحفظ بها الله لهم الفردوس، فلكل من أراد النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة أن يتخلق بهذه الخصال العظيمة.
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

توابل تقليدية تعود للواجهة.. سر قديم يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

