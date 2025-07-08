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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس مركز البحوث الزراعية يستقبل وفدا رفيع المستوى من دولة ناميبيا لتعزيز التعاون المشترك

رئيس مركز البحوث الزراعية يستقبل وفد رفيع المستوى من دولة ناميبيا
رئيس مركز البحوث الزراعية يستقبل وفد رفيع المستوى من دولة ناميبيا
شيماء مجدي

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفدًا رفيع المستوى من دولة ناميبيا برئاسة "بولوس مبانغو"، عضو البرلمان ورئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس الوطني الناميبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي، وذلك بحضور النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء المجلس، والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة السابق والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية، ومن بينها دولة ناميبيا، وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم كافة سبل الدعم والتعاون الفني للأشقاء الافارقة.

واكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال اللقاء، أن المركز، بصفته أكبر مركز بحثي في الشرق الأوسط، يسعى جاهدًا لتطوير القطاع الزراعي المصري بشقيه النباتي والحيواني، مشيرًا إلى التجارب المصرية الناجحة في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة. واوضح  أن جمهورية مصر العربية لديها مجموعة من المزارع الأفريقية المشتركة، والتي تستهدف نقل التكنولوجيا المصرية إلى دول القارة السمراء، وان هناك خطط للتوسع في عدد المزارع مستقبلًا، كما أن مركز البحوث الزراعية مستعد للتعاون الفني للعاملين بقطاع الزراعة في نامبيا كما أنه يلعب دوراً محورياً في نقل الخبرات المصرية إلى دول المنطقة وافريقيا في جميع الانشطة الزراعية المختلفة.


من جانبه، أعرب النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن سعادته باستضافة الوفد الناميبي في مركز البحوث الزراعية، الذي يُعد من أهم المراكز البحثية الزراعية في أفريقيا، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي المصري قد شهد مؤخرا نهضة كبيرة وتطور ملموس في الإنتاج والإنتاجية للمحاصيل الزراعية المختلفة.


وأبدى رئيس الوفد الناميبي، بولوس مبانغو، اهتمامه بالتطور التكنولوجي الذي حققه المركز في جميع المجالات الزراعية، وصولًا إلى تطوير المدخلات الزراعية. كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية للمساعدة في إنشاء مركز مماثل للبحوث الزراعية في ناميبيا.


وفي سياق متصل، شددت النائبة نهى ذكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، على الدور المحوري لمركز البحوث الزراعية في تطوير وتحديث السياسات الزراعية، لا سيما في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذه التحديات.

 

 الخبرات المصرية


وعلى هامش الزيارة، زار الوفد الناميبي المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، للاطلاع على الخبرات المصرية في هذا المجال الحيوي.

عادل عبد العظيم مركز البحوث الزراعية ناميبيا بولوس مبانغو لجنة الزراعة

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