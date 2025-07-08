غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة العيرونية شمالي لبنان

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بشن الاحتلال غارة تستهدف سيارة في بلدة العيرونية شمالي لبنان.



وفي وقت سابق، أكد نواف سلام رئيس وزراء لبنان، أن حزب الله ما زال ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.



وقال نواف سلام: حزب الله ما زال ملتزما باتفاق الطائف، وهناك دولة لبنانية واحدة ونعمل على حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف نواف سلام: “طلبنا إحياء لجنة تنسيق وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701”.



وتابع نواف سلام: “اتفقنا بمجلس الوزراء على مسائل حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة ولن نعيد بحثها”.

