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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد القادر على الشاحن.. عمرو الدردير يشعل السوشيال ميديا بتعليق ناري

عمرو الدرديري
عمرو الدرديري
منار نور

أثار الناقد الرياضي عمرو الدردير الجدل بشأن اقتراب احمد عبد القادر لاعب الأهلي من النادي الزمالك

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: حط أحمد عبد القادر على الشاحن.


وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن عودة أحمد عبد القادر إلى الأهلي ومصير كريم نيدفيد.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، إن إدارة الأهلي أبلغت عبدالقادر بأن الحديث عن مستقبله سيكون بعد نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى عدم وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن استمراره أو رحيله.

وأشار إلي  أن كريم نيدفيد خارج القلعة الحمراء، حيث يوجد شبه اتفاق داخلي على رحيله من الفريق، في ظل وجود عروض من أندية الدوري.

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور خلال تصريحاته في برنامج ستاد المحور عن آخر تطورات موقف اللاعب أحمد عبد القادر، نجم النادي الأهلي، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبد القادر غاب عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة

أوضح الغندور أن عبد القادر لم يكن حاضرًا مع النادي الأهلي خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية، وذلك بسبب تعرضه لإصابة قوية تمثلت في تمزق بالعضلة الخلفية، وهو ما حال دون انضمامه لقائمة الفريق المشاركة في البطولة العالمية.

اللاعب يرفض الإعارة أو الدخول في صفقة تبادلية

وأشار خالد الغندور، إلى أن اللاعب أعلن موقفه بشكل واضح لإدارة النادي الأهلي، حيث رفض تمامًا فكرة الإعارة مجددًا أو أن يكون جزءًا من صفقة تبادلية مع أي نادٍ آخر، وشدد اللاعب على رغبته في تحديد مصيره بوضوح خلال الفترة الحالية، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

عمرو الدرديري الدرديري الاهلي

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