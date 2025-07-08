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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرصة جديدة للمتخلفين عن امتحان معلم مساعد علوم بسبب الظروف الطارئة

حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آية الجارحي

وجّه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالسماح للمتقدمين لمسابقة شغل 3500 وظيفة “معلم مساعد – مادة العلوم”.

وذلك للذين كان من المقرر أداؤهم للامتحانات أيام 5 و6 و7 و8 يوليو الجاري، وتعذر حضورهم بسبب الظروف الطارئة، مثل حوادث الطريق الإقليمي وتداعياتها، وحادث قطار الإسكندرية، وحريق سنترال رمسيس، بالحضور لأداء الامتحان يومي الأربعاء والخميس الموافقين 9 و10 يوليو الجاري.

مكان امتحان المتقدمين لمسابقة شغل 3500 وظيفة

وقال رئيس الجهاز: "نحرص على مراعاة البُعد الإنساني وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل الظروف الخارجة عن إرادة بعض المتقدمين"، مؤكدًا أن الامتحانات ستُعقد في مركز تقييم القدرات والمسابقات، ويمكن للمتخلفين التوجه مباشرة دون الحاجة لتقديم أعذار أو مستندات.

وظيفة معلم مساعد العلوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف وزارة التربية والتعليم

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