صفقة جديدة على أعتاب ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية

يواصل نادي ريال مدريد تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الأول تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، إذ بات على مشارف التوصل لاتفاق جديد من أجل تعزيز صفوفه بلاعب رابع، بعد ضم كل من دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد، وفرانكو ماستانتونو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد أصبح قريبًا من التعاقد مع ألفارو كاريراس، الظهير الأيسر لفريق بنفيكا البرتغالي، والذي سبق له التدرج في أكاديمية ريال مدريد خلال سنواته الأولى، قبل أن يواصل مسيرته الاحترافية خارج إسبانيا.

وكان النادي الإسباني قد حاول في وقت سابق التوصل لاتفاق مع بنفيكا لضم اللاعب، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب مطالبة النادي البرتغالي بالحصول على 60 مليون يورو، وهو مبلغ لم يكن ريال مدريد مستعدًا لدفعه آنذاك، رغم رغبة كاريراس الشخصية في العودة إلى صفوف الفريق الملكي.

ورغم الخلاف السابق، كشفت الصحيفة الإسبانية عن عودة الاتصالات مؤخرًا بين الطرفين، مع وجود مؤشرات على إمكانية التفاهم، خاصة في ظل وجود اتفاق مبدئي بين ريال مدريد واللاعب نفسه، الذي يُبدي رغبة قوية في إتمام الصفقة خلال الفترة الحالية.

وبينما لم يُحسم الاتفاق النهائي بعد، تشير التقارير إلى أن الخلافات التي كانت سببًا في غياب كاريراس عن الظهور مع ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، تم تجاوزها، وهو ما يفتح الباب أمام إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة.